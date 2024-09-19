Сербия стремится к стратегическому партнерству с США — глава МИД
16:12 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия рассчитывает на установление стратегического партнерства с США и считает необходимым, чтобы Вашингтон уделял повышенное внимание Западным Балканам. Об этом в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
«Министр иностранных дел в правительстве Республики Сербия Марко Джурич, выступая на Форуме Пупина в Вашингтоне, подчеркнул, что Сербия стремится к стратегическому диалогу и стратегическому партнерству с США», — отмечается в заявлении сербского правительства.
Джурич, говоря о периоде, который он провел на посту посла Сербии в США, подчеркнул, что самой большой проблемой в начале был недостаток интереса американской администрации к ситуации на Балканах. «Политическое внимание на высоком уровне необходимо для решения некоторых наследственных проблем на Балканах», — сказал министр, добавив, что республике нужно «развивать потенциал для взаимодействия с США», а национальные амбиции «должны сопровождаться соответствующими возможностями».
«Мы постараемся сделать Сербию более заметной в международном сообществе, чтобы строить и поддерживать дружеские отношения, стимулировать экономический рост и усиливать связи с миром», — заключил глава внешнеполитического ведомства.
НОВОСТИ
- 16:32 19.09.2024
- ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли почти 15 тыс. человек
- 16:14 19.09.2024
- Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024
- 16:00 19.09.2024
- ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении
- 15:32 19.09.2024
- Климатические изменения грозят новыми болезнями и ростом смертности — представитель ВОЗ
- 15:12 19.09.2024
- 25 человек погибли, 608 пострадали в результате второй серии взрывов в Ливане
- 15:00 19.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и танк — МО РФ
- 14:32 19.09.2024
- ЕС может объявить Apple о необходимости открыть операционную систему iPhone — Bloomberg
- 14:12 19.09.2024
- Теракт в отношении Татарского и покушение на Прилепина финансировались из одного источника
- 14:00 19.09.2024
- Силы ПВО РФ за сутки сбили 41 украинский беспилотник
- 13:32 19.09.2024
- Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать