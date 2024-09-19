Сербия стремится к стратегическому партнерству с США — глава МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия рассчитывает на установление стратегического партнерства с США и считает необходимым, чтобы Вашингтон уделял повышенное внимание Западным Балканам. Об этом в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

«Министр иностранных дел в правительстве Республики Сербия Марко Джурич, выступая на Форуме Пупина в Вашингтоне, подчеркнул, что Сербия стремится к стратегическому диалогу и стратегическому партнерству с США», — отмечается в заявлении сербского правительства.

Джурич, говоря о периоде, который он провел на посту посла Сербии в США, подчеркнул, что самой большой проблемой в начале был недостаток интереса американской администрации к ситуации на Балканах. «Политическое внимание на высоком уровне необходимо для решения некоторых наследственных проблем на Балканах», — сказал министр, добавив, что республике нужно «развивать потенциал для взаимодействия с США», а национальные амбиции «должны сопровождаться соответствующими возможностями».

«Мы постараемся сделать Сербию более заметной в международном сообществе, чтобы строить и поддерживать дружеские отношения, стимулировать экономический рост и усиливать связи с миром», — заключил глава внешнеполитического ведомства.