Восемь БПЛА уничтожено за ночь над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.