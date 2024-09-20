ВВС США целенаправленно сокращают число соискателей среди белых мужчин — СМИ
13:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы (ВВС) США целенаправленно добиваются сокращения числа соискателей среди белых мужчин для участия в программе подготовки офицеров резерва, которая считается крупнейшей кузницей офицерских кадров для данного вида вооруженных сил. Об этом сообщил портал Daily Caller со ссылкой на попавшие в его распоряжение ранее неопубликованные документы ВВС от 2022 года.
Согласно этим данным, если в 2019 году доля белых мужчин, которые подали заявки на участие в программе, составила 60%, то к 2023 году ВВС поставили себе цель сократить этот показатель до 50%, а к 2029 году — до 43%. Отмечается, что таким образом военные стремятся удовлетворить требования по расовым и гендерным квотам. Из документов также следует, что с помощью рекламы ВВС пытаются привлечь для участия в инициативе представителей темнокожего населения страны, а также американцев с «испанскими, индийскими и азиатскими корнями».
По словам директора Центра по укреплению безопасности в Америке Джеймса Фицпатрика, американцы «справедливо опасаются, что ВВС делают акцент на достижении расового разнообразия при наборе, а не на достоинствах кандидатов, и не ставят цель увеличить собственную эффективность». По данным портала, организация Фицпатрика запрашивала у ВВС эти документы еще в 2023 году, однако военные «не обнаружили подобных материалов». Их удалось получить лишь после подачи судебного иска в апреле 2024 года, добавляет Daily Caller.
В июне Пентагон заявил, что ВВС фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет.
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