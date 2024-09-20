ЕС намерен с января 2025 года продлить заморозку активов центробанка РФ на 36 месяцев
16:12 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассчитывает с января 2025 года продлить заморозку активов центрального банка России не на шесть месяцев, а на три года. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС.
«Глава дипломатии предлагает оставить шестимесячный срок продления всех санкций, но продлить заморозку активов центрального банка России на 36 месяцев вместо полугода», — сказал он. По словам дипломата, такое решение, как ожидается, будет применяться с января 2025 года.
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