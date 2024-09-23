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Мелони: Италия поддерживает многополярность и многостороннее управление

19:35 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на проходящем в штаб-квартире ООН саммите будущего выступила за многополярность мирового управления.

«Смысл многополярного мира — это не быть клубом, в котором встречаются и пишут бесполезные документы, лишенные разумных предложений, но это место, где должны приниматься важные решения, место, где должны доминировать хорошие идеи», — сказала Мелони.

«Италия поддерживает многополярность и многостороннее управление, что в наибольшей степени представляет ООН, где должен быть услышан каждый голос. Это — то место, где мы должны учиться понимать друг друга и уважать», — считает она.

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