19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на проходящем в штаб-квартире ООН саммите будущего выступила за многополярность мирового управления.

«Смысл многополярного мира — это не быть клубом, в котором встречаются и пишут бесполезные документы, лишенные разумных предложений, но это место, где должны приниматься важные решения, место, где должны доминировать хорошие идеи», — сказала Мелони.

«Италия поддерживает многополярность и многостороннее управление, что в наибольшей степени представляет ООН, где должен быть услышан каждый голос. Это — то место, где мы должны учиться понимать друг друга и уважать», — считает она.