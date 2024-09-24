Лидер Косова не намерен уступать давлению Запада в поиске компромисса с Сербией — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти намерен противостоять давлению Запада по вопросу поиска компромисса с Сербией и планирует обеспечивать полный суверенитет Приштины над территориями края. Политик заявил об этом газете Financial Times.

«Я хочу, чтобы [в Косово] не было никаких привилегий и, следовательно, никто не подвергался дискриминации. Не может быть никаких сверхменьшинств, как этого хочет Белград», — приводит издание комментарий косовского лидера по вопросу формирования автономии в населенных сербами районах края. Отвечая на призыв ЕС урегулировать отношения с Сербией, он также заявил, что на территории подконтрольного ему территориального образования «нет никаких вызовов безопасности, которые местные власти не могли бы контролировать». Издание отмечает, что сербское население продолжает сопротивляться требованиям Приштины принять косовское гражданство Косово и использовать местные документы вместо сербских.

Косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами.