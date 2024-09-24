Снижение численности женщин репродуктивного возраста продлится до 2046 года — Минтруд РФ
13:32 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тренд на снижение численности женщин репродуктивного возраста в России прогнозируется на период до 2046 года. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на демографическом форуме в Сочи.
«Мы шаг за шагом путем объединения мер вышли на существенное снижение уровня бедности. А это один из базовых требований для дальнейшего роста рождаемости. <…> Теперь о вызовах, которые мы должны учитывать при формировании нового пакета мер. Первый — это уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. Посмотрите, снижение тянется до 2046 года, а за границей 2046 года у нас просто нет пока прогнозов», — сказала Баталина.
По ее словам, особое внимание в стране необходимо обратить на возрастную группу женщин от 30 до 39 лет, которые в этом возрасте принимают решение о возможности рождения второго ребенка. Баталина отметила, что в основном это успешные женщины, добившиеся карьерных успехов, и поэтому для них важное значение имеют меры по поддержке решения о рождении со стороны работодателей.
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