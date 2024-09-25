Парламент Киргизии отказался возвращать Аскару Акаеву статус экс-президента

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Киргизии отказали бывшему руководителю республики в просьбе вернуть ему статус экс-президента страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе высшего законодательного органа.

«Депутаты рассмотрели заявление Аскара Акаева, в котором он предлагал вернуть ему статус экс-президента страны, и большинством голосов приняли решение отказать в этом», — заявил представитель пресс-службы. Против проголосовал 71 из 73 народных избранников.