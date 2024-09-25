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ВСУ лишились большей части ресурсов, заведенных в Курскую область — Алаудинов

12:00 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области уже потеряли большую часть ресурсов, которые они завели в регион. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«[Выбивание противника из области] — я думаю, что это вопрос пары месяцев. Раньше я говорил 2-3 месяца, я так думаю, что еще пара месяцев, при любом раскладе, они у нас уйдут. Ну и давайте, если прямо сказать, мы должны для себя понимать, что ресурсы, которые были сюда заведены, они противникам большей своей частью уже утеряны. Понимание, что он не сможет на этом участке продвинуться дальше, как бы он не хотел, оно у него есть», — сказал Алаудинов.

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