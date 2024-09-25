ЕС остается в стороне от попыток урегулирования на Ближнем Востоке — Bloomberg

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломатия ЕС уже долгое время не может выступить с содержательным заявлением по Ближнему Востоку. Об этом сообщило агентство Bloomberg, указавшее на бездействие Брюсселя, прежде всего в отношении урегулирования конфликта в секторе Газа.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и большинство деятелей в сообществе, «остаются второстепенными игроками в конфликте», говорится в публикации. Министры иностранных дел ЕС провели еще одну встречу в Нью-Йорке, где обсудили кризис, но «прошли месяцы с тех пор, как блок сделал какое-либо содержательное заявление» на этот счет.