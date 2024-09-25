Победа Израиля в Газе необходима США на фоне предстоящих президентских выборов — Хаменеи

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа Израиля в конфликте в секторе Газа необходима нынешней администрации в Вашингтоне на фоне предстоящих президентских выборов в США. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с ветеранами боевых действий.

«Америка стоит за ними (Израилем — прим. ТАСС). Американцы говорят, что они ничего не знают, не вмешиваются. Но они все знают, вмешиваются. Им необходима победа сионистского режима (Израиля — прим. ТАСС) также, как и нынешней администрации США необходима победа на [президентских] выборах. Они хотят показать, что [Израиль] победил с их помощью», — заявил Хаменеи. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.