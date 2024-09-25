0
0
0
НОВОСТИ

Победа Израиля в Газе необходима США на фоне предстоящих президентских выборов — Хаменеи

13:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа Израиля в конфликте в секторе Газа необходима нынешней администрации в Вашингтоне на фоне предстоящих президентских выборов в США. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с ветеранами боевых действий.

«Америка стоит за ними (Израилем — прим. ТАСС). Американцы говорят, что они ничего не знают, не вмешиваются. Но они все знают, вмешиваются. Им необходима победа сионистского режима (Израиля — прим. ТАСС) также, как и нынешней администрации США необходима победа на [президентских] выборах. Они хотят показать, что [Израиль] победил с их помощью», — заявил Хаменеи. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 25.09.2024
Все руководство партии «зеленых» в ФРГ приняло решение уйти в отставку — Welt
0
67
13:00 25.09.2024
Динамика СВО положительная — Песков о ситуации вокруг Угледара
0
76
12:32 25.09.2024
Совет Федерации назначил Якушева на пост первого вице-спикера верхней палаты
0
131
12:20 25.09.2024
Госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
0
145
12:05 25.09.2024
ЕС остается в стороне от попыток урегулирования на Ближнем Востоке — Bloomberg
0
173
12:00 25.09.2024
ВСУ лишились большей части ресурсов, заведенных в Курскую область — Алаудинов
0
184
11:32 25.09.2024
Зеленский упрекнул Запад в том, что он никогда не давал ему всего, что он просил
0
208
11:20 25.09.2024
Джулиан Ассанж выступит в Совете Европы 1 октября — WikiLeaks
0
194
11:12 25.09.2024
Сбер проведет конференцию по процессной аналитике Sber Process Mining Conf
0
178
11:05 25.09.2024
В Дагестане задержаны пособники хищения кол-центрами Украины более 100 млн руб. — ФСБ
0
259

Возврат к списку