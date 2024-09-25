Победа Израиля в Газе необходима США на фоне предстоящих президентских выборов — Хаменеи
13:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа Израиля в конфликте в секторе Газа необходима нынешней администрации в Вашингтоне на фоне предстоящих президентских выборов в США. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с ветеранами боевых действий.
«Америка стоит за ними (Израилем — прим. ТАСС). Американцы говорят, что они ничего не знают, не вмешиваются. Но они все знают, вмешиваются. Им необходима победа сионистского режима (Израиля — прим. ТАСС) также, как и нынешней администрации США необходима победа на [президентских] выборах. Они хотят показать, что [Израиль] победил с их помощью», — заявил Хаменеи. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.
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