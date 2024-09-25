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НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба занялась ценами на молоко

19:55 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям молочной продукции для анализа обоснованности оптово-отпускных цен, говорится в сообщении ведомства.

«Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко, — отмечается в сообщении. — Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах».

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