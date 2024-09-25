Республиканцев в заинтересовала поездка Зеленского на оружейный завод в США за счет налогоплательщиков

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности начал расследование в связи с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице комитета в социальной сети X.

Как следует из документа, председатель комитета Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки) инициировал расследование в связи с использованием администрацией президента США Джо Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию «для участия в предвыборном мероприятии» в поддержку кандидата в президента США от демократов, нынешнего вице-президента Камалы Харрис.