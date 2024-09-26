Ущерб от действий ВСУ в новых регионах РФ и приграничье составляет более 7,5 млрд рублей
13:05 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от действий ВСУ в новых регионах России и приграничных с Украиной областях составляет более 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«В судебно-экспертном центре СК России продолжается работа по установлению ущерба от действий ВФУ населенным пунктам новых регионов и приграничных областей Российской Федерации. В 2024 году экспертами СЭЦ проведено свыше 700 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в рамках которых исследовано более 3 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость их восстановления составила более 7, 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
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