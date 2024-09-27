Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в Финляндии у границы с РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы будет размещен в городе Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели», — сказал Хяккянен.

В Миккели уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.