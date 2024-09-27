Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в Финляндии у границы с РФ
12:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы будет размещен в городе Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели», — сказал Хяккянен.
В Миккели уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.
НОВОСТИ
- 15:00 27.09.2024
- За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 17 750 военных и 131 танк
- 14:32 27.09.2024
- Грузия не даст ни одному государству вмешаться в результаты выборов — власти
- 14:12 27.09.2024
- Средства ПВО РФ сбили за неделю 482 беспилотника — МО РФ
- 14:07 27.09.2024
- Сбер запустил видеословарь русского жестового языка
- 14:00 27.09.2024
- Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров за неделю
- 13:32 27.09.2024
- БРИКС необходимо играть большую роль на международной арене — глава МИД Ирана
- 13:25 27.09.2024
- Сбер: Необходимые инвестиции в энергоотрасль составят более 26 триллионов рублей до 2042 года
- 13:20 27.09.2024
- США хотели не мира с Россией, а продолжения холодной войны — профессор Сакс
- 13:05 27.09.2024
- Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге
- 13:00 27.09.2024
- РФ не будет ограничивать доступ к своим мегаустановкам, как это делает ЦЕРН — Минобрнауки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать