США хотели не мира с Россией, а продолжения холодной войны — профессор Сакс
13:20 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский экономист профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Сакс считает, что США не хотели мира с Россией, они были заинтересованы в продолжении холодной войны.
Как отметил эксперт в интервью испанской газете La Vanguardia, США не сдержали свое обещание о том, что не будет расширения НАТО. «И они прекрасно знали, что делают», — уточнил он. Сакс считает неудивительным тот факт, что Россия не согласна с гипотетическим вступлением Украины и Грузии в НАТО. «США никогда бы не согласились с российскими военными базами в Западном полушарии», — сказал профессор.
По его мнению, американская администрация «не принимала активных и адекватных мер для поддержки экономической и финансовой стабилизации России в 1992–1993 годах». «Это была катастрофически упущенная возможность, — отметил Сакс. — Они хотели не мира, а продолжения холодной войны». «После 1991 года США утверждали свою глобальную гегемонию, — добавил он. — Они не хотели, чтобы Россия развалилась, но они хотели, чтобы Россия была подчинена США».
Как поделился профессор, самые блестящие историки объясняют ему, что уже примерно в 1994 году было решено, что НАТО будет расширяться для присоединения Украины. По утверждению Сакса, президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе якобы сказал, что «считает НАТО причиной войны, но потом в своем публичном выступлении сказал прямо противоположное».
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