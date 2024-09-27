При взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вечером 27 сентября на окраине Махачкалы взорвалась автозаправочная станция, после чего возник пожар площадью 500 кв. м. В результате происшествия пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще девять пострадали.





По информации оперативных служб региона, под завалами могут находиться люди. Из-за взрыва и последующего повреждения энергообъектов частично без света остались жители близлежащих районов. Следственным управлением СК РФ по республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).