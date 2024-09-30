Украинцам не покажут полностью «план Зеленского» — Ермак

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен показать свой «план» завершения конфликта гражданам, но в усеченном виде. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак.

При этом граждане Украины увидят план лишь после западных партнеров Киева. «Это план президента, и, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту США [Джо Байдену] и партнерам, я думаю, что он будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что, безусловно, есть части, которые являются очень чувствительными, они закрытые», — сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Все-таки все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, детали, некоторые детали этого плана являются закрытыми», — добавил он.