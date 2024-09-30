С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%, на первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году — 676 398,58 рублей, в 2026 году — 706 836,52 рублей, в 2027 году — 735 109,98 рублей», — говорится в документе.