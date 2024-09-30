С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%
20:50 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%, на первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
«Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году — 7,3%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году — 676 398,58 рублей, в 2026 году — 706 836,52 рублей, в 2027 году — 735 109,98 рублей», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 21:40 30.09.2024
- В Великобритании закрыта последняя угольная электростанция
- 21:04 30.09.2024
- Через пять лет на рынке нефти, возможно, будет дефицит предложения - Новак
- 19:15 30.09.2024
- Центробанк фиксирует снижение объемов подозрительных операций в первом полугодии 2024 г
- 18:55 30.09.2024
- Министр обороны Израиля заявил о скором начале «следующей фазы» операции против «Хезболлах»
- 17:40 30.09.2024
- Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
- 17:12 30.09.2024
- Патриарх Кирилл назвал эволюцию свидетельством невероятного Божественного замысла
- 17:00 30.09.2024
- МРОТ в России составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года
- 16:32 30.09.2024
- Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 г. составит 1,7% ВВП
- 16:12 30.09.2024
- Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России — указ
- 16:00 30.09.2024
- Военный суд приговорил к пожизненному заключению подорвавшего машину Захара Прилепина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать