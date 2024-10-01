На Украине признали, что бои идут уже в черте Угледара

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои идут уже в черте города Угледара на подконтрольной украинским войскам части ДНР. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин.

«В Угледаре <…> бои идут в черте города», — написал он в телеграм-канале.

Накануне украинское издание «Страна» опубликовало признание военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который воюет на этом направлении. По его словам, ситуация для украинской армии в Угледаре очень тяжелая, а пути для отступления находятся под огневым контролем ВС РФ, при этом заканчиваются продовольствие и боеприпасы.