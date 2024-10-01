0
0
147
НОВОСТИ

Все популярные госуслуги к концу 2030 г. будут оказываться онлайн — Мишустин

13:20 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставление наиболее популярных у россиян государственных услуг к концу 2030 года будет оказываться в режиме реального времени. Об этом заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо сформировать цифровые платформы, а их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов, прежде всего — для удобства граждан и бизнеса.

«Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн — то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном — в незаметном для гражданина — режиме», — отметил премьер-министр РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 01.10.2024
Шольц планирует «в ближайшие недели» провести разговор с Путиным — газета Die Zeit
0
45
14:12 01.10.2024
ВС РФ освободили Крутой Яр в ДНР
0
95
14:00 01.10.2024
Почти половина ипотечников погасят долг после 65 лет — ЦБ РФ
0
108
13:32 01.10.2024
Силы НАТО достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности — Столтенберг
0
153
13:05 01.10.2024
Композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни
0
206
13:00 01.10.2024
1 млн ливанцев находятся в положении перемещенных лиц из-за действий Израиля — премьер
0
192
12:32 01.10.2024
На Украине признали, что бои идут уже в черте Угледара
0
283
12:20 01.10.2024
Экс-премьер Нидерландов Рютте стал 14-м генсеком НАТО
0
261
12:05 01.10.2024
Будущая группировка спутников обеспечит быстрый интернет по всей России — Мишустин
0
285
12:00 01.10.2024
Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием БПЛА
0
287

Возврат к списку