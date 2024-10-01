Все популярные госуслуги к концу 2030 г. будут оказываться онлайн — Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставление наиболее популярных у россиян государственных услуг к концу 2030 года будет оказываться в режиме реального времени. Об этом заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо сформировать цифровые платформы, а их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов, прежде всего — для удобства граждан и бизнеса.

«Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн — то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном — в незаметном для гражданина — режиме», — отметил премьер-министр РФ.