Силы НАТО достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности — Столтенберг

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы НАТО за последние 10 лет достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности. Об этом заявил уходящий генсек альянса Йенс Столтенберг, который уступил свое кресло Марку Рютте.

«Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — сказал он, подчеркнув, что НАТО за последние 10 лет прошла самую серьезную трансформацию.