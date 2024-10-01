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Силы НАТО достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности — Столтенберг

13:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы НАТО за последние 10 лет достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности. Об этом заявил уходящий генсек альянса Йенс Столтенберг, который уступил свое кресло Марку Рютте.

«Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — сказал он, подчеркнув, что НАТО за последние 10 лет прошла самую серьезную трансформацию.

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