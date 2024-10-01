Воронеж, Архангельск и Барнаул возглавил рейтинг развития городов РФ за 2019–2023 гг.
17:12 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воронеж, Архангельск и Барнаул возглавили рейтинг социально-экономического развития российских городов с 2019 по 2023 годы. Таковы данные исследования, проведенного Союзом российских городов, которые были представлены в Общественной палате (ОП) РФ в ходе круглого стола «Динамика и тенденции социально-экономического развития городов России в 2023–2024 году».
Рейтинг рассчитывали среди 100 городов с населением более 250 тыс. жителей на основании данных Росстата за 2019–2023 годы по таким показателям, как производство, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг, среднемесячная зарплата, численность работников организаций.
«Абсолютными лидерами по совокупному расчету этих показателей оказались Воронеж, Архангельск, Барнаул, Владивосток, Владикавказ, Волжский, Горно-Алтайск, Подольск, Ростов-на-Дону, Томск и Ханты-Мансийск», — сообщил председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов.
При этом, антилидерами рейтинга оказались Солнечногорск, Дзержинский, Мытищи, Нарьян-Мар, Химки и Калининград.
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