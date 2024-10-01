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В связи с угрозой безопасности российским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

22:00 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака. Об этом сообщили в ведомстве.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении в телеграм-канале Росавиации.

Самолет Red Wings, летевший в Израиль, был перенаправлен в аэропорт Шарм-эш-Шейх, где уже совершил посадку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Борт совершил благополучную посадку в а/п Шарм-эш-Шейх», — заявили там.

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