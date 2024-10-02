Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина, Украину — ни разу

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидаты в вице-президенты США — сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц — в ходе теледебатов дважды упомянули российского президента Владимира Путина, Украина не была упомянута ни разу. Трансляцию дебатов вели все крупнейшие американские телеканалы.

Республиканец и демократ по разу упомянули российского лидера. Уолц сделал это, рассуждая о внешней политике, которую проводила администрация бывшего президента США — республиканца Дональда Трампа. Вэнс произнес имя российского лидера и один раз упомянул «русских», рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов» и приведя в качестве примера бездоказательные утверждения о якобы попытках России повлиять на избирательный процесс в США в 2016 году.

Украину кандидаты на пост вице-президента США в ходе дебатов не упоминали вовсе. По одному разу во время дебатов были упомянуты председатель КНР Си Цзиньпин и КНДР.