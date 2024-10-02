Израилю выпал лучший за 50 лет шанс атаковать Иран, считает его экс-премьер

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль сейчас получил лучший за полвека шанс изменить весь Ближний Восток, он должен немедленно нанести удар по Ирану и уничтожить его ядерную программу. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X бывший премьер-министр еврейского государства (2021-2022) Нафтали Беннет, комментируя масштабную ракетную атаку Ирана в сторону Израиля.

«У Израиля сейчас есть наилучшая возможность за последние 50 лет изменить облик Ближнего Востока. Руководство Ирана, которое в прошлом было сильно в шахматах, совершило ужасную ошибку сегодня вечером. Мы должны действовать сейчас, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, его основные энергетические объекты и нанести смертельный урон этому террористическому режиму», — полагает политик.

По версии Беннета, «Иран оказался беззащитен» именно сейчас, когда Израиль нанес ощутимые удары по шиитской организации «Хезболлах» в Ливане и радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа, которые близки с Тегераном. «У нас есть оправдание. У нас есть инструменты. <…> Бывают моменты, когда история стучится в нашу дверь, и мы должны ее открыть. Эту возможность нельзя упускать», — уверен экс-премьер.