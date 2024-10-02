Израилю выпал лучший за 50 лет шанс атаковать Иран, считает его экс-премьер
10:20 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль сейчас получил лучший за полвека шанс изменить весь Ближний Восток, он должен немедленно нанести удар по Ирану и уничтожить его ядерную программу. Такое мнение выразил на своей странице в соцсети X бывший премьер-министр еврейского государства (2021-2022) Нафтали Беннет, комментируя масштабную ракетную атаку Ирана в сторону Израиля.
«У Израиля сейчас есть наилучшая возможность за последние 50 лет изменить облик Ближнего Востока. Руководство Ирана, которое в прошлом было сильно в шахматах, совершило ужасную ошибку сегодня вечером. Мы должны действовать сейчас, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, его основные энергетические объекты и нанести смертельный урон этому террористическому режиму», — полагает политик.
По версии Беннета, «Иран оказался беззащитен» именно сейчас, когда Израиль нанес ощутимые удары по шиитской организации «Хезболлах» в Ливане и радикальному палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа, которые близки с Тегераном. «У нас есть оправдание. У нас есть инструменты. <…> Бывают моменты, когда история стучится в нашу дверь, и мы должны ее открыть. Эту возможность нельзя упускать», — уверен экс-премьер.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать