Европа вскоре встанет на путь урегулирования украинского конфликта — Орбан
15:12 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все европейские страны в скором времени выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал он на видеозаписи, опубликованной на странице в соцсети X госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтаном Ковачем.
«Запад сломя голову, основываясь на неверных расчетах и неправильной стратегии, кинулся в эскалацию между Украиной и Россией. Ситуация усложняется, бои не стихают. Решения этого конфликта не будет на поле боя. <…> Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир», — также указал венгерский премьер.
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