Шольц считает, что надо создать условия для конференции с участием как Украины, так и РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что необходимо создать условия для проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине, в которой примут участие как Украина, так и Россия.

«<…> Нам сейчас нужна конференция, <…> в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», — сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин.