Более 70% россиян не доверяют микрофинансовому рынку — ЦБ РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% опрошенных россиян не доверяют микрофинансовому рынку, заявил в ходе рабочего совещания в Госдуме директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

«Банк России провел опрос граждан, было опрошено порядка 4 тыс. человек. Задавали вопрос, насколько вы доверяете рынку микрофинансирования. Нам было очень важно понять, каково в целом отношение граждан. Неважно, имели они отношения с МФО или не имели вообще отношение к этому рынку. Мы убедились, что более 70% рынку не доверяют», — сказал он.