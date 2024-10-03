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НОВОСТИ

Более 70% россиян не доверяют микрофинансовому рынку — ЦБ РФ

12:20 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% опрошенных россиян не доверяют микрофинансовому рынку, заявил в ходе рабочего совещания в Госдуме директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

«Банк России провел опрос граждан, было опрошено порядка 4 тыс. человек. Задавали вопрос, насколько вы доверяете рынку микрофинансирования. Нам было очень важно понять, каково в целом отношение граждан. Неважно, имели они отношения с МФО или не имели вообще отношение к этому рынку. Мы убедились, что более 70% рынку не доверяют», — сказал он.

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