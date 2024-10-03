Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4 млрд рублей
13:20 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в октябре в объеме 110,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило минус 38,6 млрд руб.», — сообщает Минфин РФ.
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