0
0
127
НОВОСТИ

Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4 млрд рублей

13:20 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в октябре в объеме 110,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило минус 38,6 млрд руб.», — сообщает Минфин РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.10.2024
Армия Израиля ликвидировала в Газе двух членов политбюро ХАМАС
0
38
13:48 03.10.2024
Музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Самаре завершился большим концертом
0
50
13:32 03.10.2024
ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ — МО
0
116
13:05 03.10.2024
В ЕС есть страны, готовые предоставить вседозволенность Израилю в его атаках — Боррель
0
164
13:00 03.10.2024
Развал ВСУ уже не остановить, считает украинский военный
0
186
12:32 03.10.2024
Киев отправил в Курскую область лучшие танки, жертвуя подконтрольными городами — Forbes
0
220
12:20 03.10.2024
Более 70% россиян не доверяют микрофинансовому рынку — ЦБ РФ
0
204
12:05 03.10.2024
ЕС опасается массового притока беженцев из-за операции Израиля в Ливане — Euractiv
0
206
12:00 03.10.2024
Курс юаня на Мосбирже превысил 13,5 рублей
0
218
11:32 03.10.2024
Задержанные в Калининграде агенты ГУР МО Украины признались, что хотели выкрасть ребенка
0
270

Возврат к списку