Музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Самаре завершился большим концертом
13:48 03.10.2024
Третий этап Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый Пароход. Самара 2024» состоялся при поддержке «Роснефти». В фестивале участвовали 110 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей из 43 регионов РФ. Они прибыли, например, с Курильских островов, из Донбасса, Белоруссии и Абхазии. Дети прошли на теплоходе по Волге по маршруту Нижний Новгород - Самара - Нижний Новгород. Во время круиза они посещали мастер-классы, которые проводили знаменитые музыканты и педагоги. Для детей проводились вокальные и хоровые занятия, развивающие творческие способности и позволяющие участникам проекта подружиться.
Особенной частью фестиваля был концерт хора и солистов проекта с программой «Это навсегда, ребята!», посвященной 95-летию Александры Пахмутовой. Выступление состоялось в Самарской государственной филармонии, детям помогали музыканты Академического симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.
Напомним, «Белый Пароход» - детский благотворительный музыкальный проект, в рамках которого организаторы события ежегодно проводят конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой. Некоторые из них получают возможность присоединиться к уникальной летней вокально-хоровой школе, где учатся под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и хореографии.
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