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НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах севера страны, засечено более 45 ракет

15:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северные районы Израиля вновь подверглись обстрелам со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, запуски снарядов фиксировались в направлении множества районов Галилеи, в общей сложности военные засекли запуск более 45 ракет. Часть снарядов перехвачена, часть упала на открытой местности, говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Западной Галилеи из Ливана были запущены два беспилотника, они перехвачены, проинформировали в армии.

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