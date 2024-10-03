Премьер Словакии собирается сделать все возможное для восстановления отношений РФ и ЕС после окончания конфликта на Украине

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Россия и Евросоюз нуждаются друг в друге. Он заявил, что готов сделать все возможное для восстановления их отношений в случае завершения украинского конфликта во время пребывания его правительства у власти.

«Если война закончится во время действия мандата этого правительства, я сделаю все возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Российской Федерацией, я сделаю все возможное для этого. Евросоюз нуждается в России, а РФ нуждается, конечно же, в ЕС», — приводит слова Фицо портал Teraz.