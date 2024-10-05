Столтенберг: Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить…

10:41 Источник: РБК

С президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после начала полномасштабных боев было сложно связаться, поскольку он в первые дни находился в бункере, рассказал ушедший в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

Столтенберг рассказал, что не мог поговорить с Зеленским в течение двух дней после начала российской военной операции 24 февраля 2022 года. Когда разговор состоялся, он оказался «довольно трудным», вспоминает бывший генсек.

Отчасти, по словам Столтенберга, причиной был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют». «Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он (Зеленский. — РБК) хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить», — рассказал он. (РБК)

