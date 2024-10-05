Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Кураине
16:15 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По ее информации, союзники Киева считают, что «значимые гарантии безопасности» могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. При этом обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет. Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по статье номер 5 Североатлантического договора.
FT передает, что подобный план обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Эту модель издание называет «западногерманской», поскольку до объединения Германии ее западная часть входила в НАТО, а восточная — в Организацию Варшавского договора. Однако газета отмечает, что против нее выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.
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