Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Кураине

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, союзники Киева считают, что «значимые гарантии безопасности» могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. При этом обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет. Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по статье номер 5 Североатлантического договора.

FT передает, что подобный план обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Эту модель издание называет «западногерманской», поскольку до объединения Германии ее западная часть входила в НАТО, а восточная — в Организацию Варшавского договора. Однако газета отмечает, что против нее выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.