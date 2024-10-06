МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения в связи с 30-летием участия в программе НАТО «Партнерство во имя мира» отметила, что ожидает более прочных партнерских отношений с альянсом. Об этом сообщил МИД страны на своей странице в соцсети Х.

«Вместе мы стремимся достичь и укрепить региональную безопасность с помощью расширения диалога и сотрудничества. С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства и повышения наших оборонных возможностей», — говорится в сообщении дипведомства.

МИД подчеркнул, что присоединение к программе Североатлантического альянса стало важным моментом в оборонной и политической деятельности Армении.