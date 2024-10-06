В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп во время своего пребывания на посту президента США в 2017 году интересовался мнением российского лидера Владимира Путина в отношении возможных поставок Вашингтоном оружия Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, Трамп на встрече с Владимиром Путиным 7 июля 2017 года в Гамбурге, говоря о том, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине, поинтересовался: «Что вы думаете?» Путин ответил, что это было бы ошибкой. Как указывает газета, президент России сказал Трампу, что украинцы все равно потребуют больше, что бы США им ни предоставили.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп спрашивал Путина про Украину и во время первого телефонного разговора с момента своего вступления в должность. Российский лидер рассказал о глубоко укоренившейся коррупции в бывшей советской республике, с чем Трамп не стал спорить, как и не стал защищать украинские власти.