Папа Римский возведет в сан кардинала 21 священнослужителя

14:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск объявил, что 8 декабря возведет в сан кардинала 21 священнослужителя Римско-католической церкви. Среди новых кардиналов архиепископы Белграда, Тегерана, Токио, а также епископ Украинской грекокатолической церкви.

«Имею часть объявить, что 8 декабря проведу консисторию, на которой назначу новых кардиналов», — сказал понтифик по завершении воскресной проповеди и перечислил имена 21 нового кардинала. Среди них он назвал епископа Украинской грекокатолической церкви Миколу Бичка — епископа епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, архиепископа Токио Тарцизия Исао Кикути, архиепископа католической архиепархии Белграда Ладислава Немета, главу архиепархии Тегерана-Исфахана Доминика Матье.

Среди новых кардиналов иерархи из стран Азии и Южной Америки, а также несколько чиновников Римской курии.