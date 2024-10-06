Папа Римский возведет в сан кардинала 21 священнослужителя
14:52 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск объявил, что 8 декабря возведет в сан кардинала 21 священнослужителя Римско-католической церкви. Среди новых кардиналов архиепископы Белграда, Тегерана, Токио, а также епископ Украинской грекокатолической церкви.
«Имею часть объявить, что 8 декабря проведу консисторию, на которой назначу новых кардиналов», — сказал понтифик по завершении воскресной проповеди и перечислил имена 21 нового кардинала. Среди них он назвал епископа Украинской грекокатолической церкви Миколу Бичка — епископа епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, архиепископа Токио Тарцизия Исао Кикути, архиепископа католической архиепархии Белграда Ладислава Немета, главу архиепархии Тегерана-Исфахана Доминика Матье.
Среди новых кардиналов иерархи из стран Азии и Южной Америки, а также несколько чиновников Римской курии.
НОВОСТИ
- 13:50 06.10.2024
- Российские военные «Искандером» уничтожили судно с западными боеприпасами в порту «Южный»
- 12:58 06.10.2024
- Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК
- 11:30 06.10.2024
- В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT
- 09:35 06.10.2024
- В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
- 09:20 06.10.2024
- Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
- 09:00 06.10.2024
- МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
- 20:15 05.10.2024
- Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
- 19:19 05.10.2024
- В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
- 17:00 05.10.2024
- Польша начнет строить «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией уже в этом году
- 16:15 05.10.2024
- Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать