0
0
1
НОВОСТИ

Обран: Венгрия и Италия «не сдадутся ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам»

17:00 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Италия и Венгрия — две страны, которые борются за свободу и никогда «не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам». Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

«Мы наследники тех, кто боролся за свободу в 1848 году, и мы никогда не сдадимся — ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам», — приводит Ковач слова Орбана с его выступления на празднике итальянской партии «Лига» в городе Понтида.

«Премьер-министр также похвалил [вице-премьера Италии, лидера партии „Лига“] Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту Европы, настаивая на том, что он настоящий патриот, заслуживающий признания, а не судебного преследования», — написал Золтан Ковач.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 06.10.2024
Премьер Словакии: Запад желает войны на Украине
0
317
14:52 06.10.2024
Папа Римский возведет в сан кардинала 21 священнослужителя
0
304
13:50 06.10.2024
Российские военные «Искандером» уничтожили судно с западными боеприпасами в порту «Южный»
0
353
12:58 06.10.2024
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК
0
450
11:30 06.10.2024
В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT
0
479
09:35 06.10.2024
В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
0
538
09:20 06.10.2024
Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
0
582
09:00 06.10.2024
МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
0
612
20:15 05.10.2024
Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
0
1323
19:19 05.10.2024
В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
0
1142

Возврат к списку