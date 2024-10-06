Обран: Венгрия и Италия «не сдадутся ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам»
17:00 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Италия и Венгрия — две страны, которые борются за свободу и никогда «не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам». Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
«Мы наследники тех, кто боролся за свободу в 1848 году, и мы никогда не сдадимся — ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам», — приводит Ковач слова Орбана с его выступления на празднике итальянской партии «Лига» в городе Понтида.
«Премьер-министр также похвалил [вице-премьера Италии, лидера партии „Лига“] Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту Европы, настаивая на том, что он настоящий патриот, заслуживающий признания, а не судебного преследования», — написал Золтан Ковач.
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