Север Израиля и Хайфа подверглись новым обстрелам, запущено около 20 ракет
10:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые обстрелы со стороны Ливана зафиксированы в северных районах Израиля, в том числе в Хайфе — крупнейшем городе в этой части страны.
Как сообщила армейская пресс-служба, незадолго до полуночи в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено «около пяти снарядов» из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. «Были запущены ракеты-перехватчики. Зафиксировано падение снарядов в этом районе. По факту инцидента проводится проверка», — говорится в сообщении.
Кроме того, около 15 ракет было выпущено в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах, где до этого прозвучали сирены воздушной тревоги, заявили в армии.
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