Правящая партия Грузии вновь запустит процедуру импичмента президента — спикер парламента

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно попытается объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили из-за ее зарубежных визитов, не согласованных с правительством. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Наша конституция — это основополагающий акт, в котором воля грузинского народа находит особое отражение. Поэтому ее намеренное, открытое и наглое нарушение не может остаться без ответа. Исходя из этого, парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президента] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», — сказал Папуашвили на брифинге.

Как отметил спикер парламента, президент продолжает «грубо нарушать конституцию», совершая новые зарубежные визиты без согласия правительства после того, как в конце 2023 года КС признал нарушение основного закона со стороны Зурабишвили. На прошлой неделе Зурабишвили побывала во Франции, Германии, Польше и Бельгии.

Папуашвили пояснил, что после того, как КС подтвердит факт нарушение конституции, за отстранение президента от должности будет голосовать парламент, состав которого обновится после выборов 26 октября. Для импичмента необходимы голоса 100 из 150 депутатов. Срок полномочий Зурабишвили истекает в этом году, поэтому ее нахождение на посту президента сократится максимум на один месяц. Это будет носить скорее символический характер, но является принципиальным вопросом с правовой и политической точки зрения, отметил спикер.

«У нарушающей закон Зурабишвили должен остаться статус не бывшего, а свергнутого президента», — продолжал председатель парламента, назвав такой вариант прецедентом на будущее.