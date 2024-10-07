Израиль понимает только силу, его нужно остановить — посол Ирана в РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль понимает только язык силы, этот режим нужно остановить. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Естественно, что Иран не может позволить, чтобы деструктивное поведение израильского режима осталось без последствий. Когда-то нужно остановить этот режим, — сказал он. — Сформировалось новое уравнение на основе того, что Израиль понимает только язык силы и не придерживается никаких правил».