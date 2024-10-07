14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в попытках вести опосредованную войну с Россией на Украине постепенно приближаются к провалу. С такой оценкой выступил обозреватель журнала The American Conservative Захари Йост.

«Усилия Америки по ведению опосредованной войны на Украине медленно, но верно приближаются к провалу», — отметил он. По мнению эксперта, политика американского руководства в отношении украинского кризиса привела к истощению запасов вооружений в США и способствовала приобретению Россией «богатого опыта поражения многочисленных американских систем вооружений от танков Abrams до высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur».

Аналитик считает, что, выделяя значительные ресурсы на спонсирование киевского режима, Вашингтон забывает о собственных проблемах в сфере безопасности. «Военная мощь США ограничена не только нехваткой техники, но и нехваткой людей, — отмечает Йост. — Набор в армию был ужасным, сопровождался огромным дефицитом в течение нескольких лет подряд, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится».