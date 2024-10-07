Кадыров разочарован ужесточением миграционной политики в России

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что некоторые принимаемые меры в области миграционной политики в России разочаровывают.

«Внимательно слежу за стремительно развивающейся в нашей стране ситуацией, связанной с ужесточением миграционной политики. Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, проблема возникла из-за отсутствия своевременного контроля и массовым выдворением граждан ее не решить.

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных — кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал Кадыров.

Он призывал оставить «средневековые подходы» и заняться точечным решением вопроса. «Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно», — добавил глава Чечни.