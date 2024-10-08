Турция является настоящей целью Израиля — соратник Эрдогана

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настоящей, но необъявленной целью Израиля является Турция, а не другие страны региона. С таким утверждением выступил председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, являющийся соратником президента Турции Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития.

«Сегодня речь идет не о Бейруте, а об Анкаре. Сегодня целью Израиля является не Дамаск, Тегеран, Сана или Багдад, а Стамбул. В скрытой, секретной повестке Израиля — турецкая родина. Следующим этапом и финальной целью выпущенных ракет и брошенных бомб является география Анатолии. Турция — это скрытая цель израильского терроризма», — заявил Бахчели, выступая в парламенте на заседании фракции ПНД. Он призвал вспомнить историю и не исключил «повторения севрского процесса», когда в 1920 году по итогам Севрского мира значительная часть территории Османской Империи оказалась поделена между странами-союзниками.

«На сектор Газа было сброшено 85 тыс. тонн бомб. Около 100 тыс. палестинцев получили ранения. Миллион палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Ближний Восток порезан на куски с целью создания Большого Израиля. Палестина и Иерусалим, где за 400 лет под нашим контролем не было выпущено ни одного артиллерийского снаряда, сегодня залиты кровью», — отметил Бахчели. Он не исключил, что регион «будет поделен этнически и конфессионально, будут созданы террористические и мини государства, которые станут форпостами сионизма».

«Международное право нарушено Израилем, наследие и ценности человечества находятся на грани уничтожения. Недостаточно вводить эмбарго на поставки оружия этому террористическому государству. А заявления с осуждением не имеют никакого значения и обязательной силы. Необходимо срочно применить силу, чтобы остановить Израиль, эту машину убийств. И в этом плане ООН должна сделать то, что требуется и наказать Израиль», — заявил политик.