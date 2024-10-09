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Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все 14 высочайших гор Земли

10:00 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская альпинистка Алина Пекова взошла на гору Шишабангма (8 027 метров) в Гималаях и стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли.

Перечень восходителей на Шишабангму опубликовала непальская компания-организатор экспедиции Seven Summits Treks на своей официальной странице в соцсети. В перечне имен участников группы приведено имя Пековой, также компания отмечает, что она стала «первой россиянкой, побывавшей на вершинах 14 высочайших гор».

Альпинистке еще предстоит спуститься в базовый лагерь.

Восхождение на все 14 восьмитысячников считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. 10 таких гор находятся в Гималаях: это Джомолунгма (Эверест) (8 848 метров), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), Шишабангма (8 027). Остальные восьмитысячники находятся в горной системе Каракорум, это Чогори, или К2 (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051).

Лишь немногим более 40 человек в истории смогли взойти на все эти вершины. Пекова затратила на все восхождения менее полутора лет, на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на 3 — в этом.

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