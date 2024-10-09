Восточный фланг НАТО увеличил расходы на оборону до $70 млрд — Bloomberg

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупные расходы на оборону 14 стран — членов НАТО, формирующих восточный фланг альянса, значительно увеличились после начала спецоперации России на Украине. В 2024 году они составили $70 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.

Как указывает агентство со ссылкой на источники в руководстве альянса, общие траты на оборону восточноевропейских членов НАТО достигли небывалого с момента распада СССР уровня. Такой рост обусловлен наращиванием закупок вооружений и военной техники на фоне «растущей угрозы» со стороны России. Лидером по этому показателю стала Польша, оборонные расходы которой в текущем году достигли 4,12% от ВВП страны. Следом идут Эстония (3,45% ВВП), Латвия (3,15%), Греция (3,08%) и Литва (2,85%).

При этом в оборонных ведомствах восточного фланга НАТО отмечают, что повышение расходов на оборону влечет за собой увеличение бремени налогоплательщиков. «Готовы ли они (руководители стран ЕС — прим. ТАСС) затянуть пояса и сказать своим гражданам, что в ближайшие несколько лет или даже десятилетие уровень жизни может не повыситься, потому что мы должны уделять первостепенное внимание нашей безопасности?» — сказал Bloomberg начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко.