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Журналист Foreign Policy утверждает, что незаконно побывал в Курской области

12:05 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист Оз Катерджи, сотрудничающий с американским изданием Foreign Policy, незаконно пересек границу РФ и побывал в Курской области. Об этом говорится в его материале, опубликованном на сайте журнала.

По утверждениям Катерджи, в середине сентября ему удалось побывать в городе Суджа в составе группы представителей американской организации, доставляющей беспилотники и различное оборудование Вооруженным силам Украины (ВСУ). Катерджи отмечает, что поездка была задумана как «короткая и быстрая», а сопровождавшие его лица не были вооружены.

В октябре по факту незаконного пересечения российской границы были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, также нелегально въехавших в Курскую область. В общей сложности с 17 августа за такие противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов, отметили в ФСБ РФ. Санкция указанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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