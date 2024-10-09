ЕС должен изменить стратегию по Украине, чтобы Киев не потерпел поражение — Орбан
12:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен изменить стратегию по Украине если не хочет, чтобы Киев потерпел поражение в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте.
«Европейский союз проводит ошибочную политику в отношении этой войны [на Украине]. Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту провальную стратегию, — заявил он. — Если мы продолжим идти по этому пути, то проиграем. И если мы не хотим, чтобы Украина потерпела поражение, нам нужно изменить стратегию».
Орбан призвал Евросоюз выступить за урегулирование конфликта. «Если мы этого не сделаем, то мы еще глубже погрузимся в войну, и ситуация станет еще более отчаянной, погибнет еще большее число людей. Сотни тысяч людей умирают <…>, пока мы здесь ведем диалог», — заявил премьер.
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