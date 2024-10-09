Называть мужчину «лысым» — это сексуальное домогательство, постановил английский суд

15:32 Источник: Газета.Ru

В Англии Верховный суд постановил, что называть мужчину «лысым» — это сексуальное домогательство, пишет Daily Mail.

В соответствии с новым постановлением Верховного суда Англии, слово «лысый» в адрес мужчины теперь квалифицируется как сексуальное домогательство. Это решение стало результатом судебного разбирательства между Тони Финном и его бывшим работодателем, компанией British Bung, по делу, возникшему после увольнения Финна в мае 2021 года.

После увольнения Финн подал иск в Апелляционный трибунал по трудовым спорам, утверждая, что стал жертвой сексуальных домогательств из-за оскорбления, произнесенного его начальником в ходе ссоры. Истец сообщил, что руководитель назвал его «лысым засранцем».

В феврале 2022 года суд вынес решение в пользу Финна, а его бывший работодатель сразу же обжаловал это решение. В итоге апелляция была отклонена — судья Наоми Элленбоген отметила, что комментарии экс-начальника о лысине Тони были «неразрывно связаны с полом».

Судья добавила, что высказывание о лысине мужчины на работе эквивалентно комментированию размеров женской груди. Общий итог дела позволяет Финну претендовать на компенсацию за несправедливое увольнение и сексуальные домогательства. "Газета.Ру"