Называть мужчину «лысым» — это сексуальное домогательство, постановил английский суд
15:32 09.10.2024 Источник: Газета.Ru
В Англии Верховный суд постановил, что называть мужчину «лысым» — это сексуальное домогательство, пишет Daily Mail.
В соответствии с новым постановлением Верховного суда Англии, слово «лысый» в адрес мужчины теперь квалифицируется как сексуальное домогательство. Это решение стало результатом судебного разбирательства между Тони Финном и его бывшим работодателем, компанией British Bung, по делу, возникшему после увольнения Финна в мае 2021 года.
После увольнения Финн подал иск в Апелляционный трибунал по трудовым спорам, утверждая, что стал жертвой сексуальных домогательств из-за оскорбления, произнесенного его начальником в ходе ссоры. Истец сообщил, что руководитель назвал его «лысым засранцем».
В феврале 2022 года суд вынес решение в пользу Финна, а его бывший работодатель сразу же обжаловал это решение. В итоге апелляция была отклонена — судья Наоми Элленбоген отметила, что комментарии экс-начальника о лысине Тони были «неразрывно связаны с полом».
Судья добавила, что высказывание о лысине мужчины на работе эквивалентно комментированию размеров женской груди. Общий итог дела позволяет Финну претендовать на компенсацию за несправедливое увольнение и сексуальные домогательства. "Газета.Ру"
НОВОСТИ
- 16:12 09.10.2024
- Оскорбления вошли в практику западного истеблишмента — Песков о словах Харрис
- 16:00 09.10.2024
- Запад поставил перед собой задачу удушить Россию и Белоруссию — Лукашенко
- 15:12 09.10.2024
- Система укреплений на востоке Польши будет завершена через четыре года — Минобороны
- 15:01 09.10.2024
- На берегу Байкала впервые прошли соревнования сотрудников «Роснефти» по спортивному туризму
- 15:00 09.10.2024
- Потери ВСУ на курском направлении с начала боев превысили 21 350 военных
- 14:32 09.10.2024
- В Эстонии скроют надпись на монументе о советских воинах-освободителях
- 14:12 09.10.2024
- БРИКС для Сербии является альтернативой ЕС — Вулин
- 14:00 09.10.2024
- Запад пытается разделить сербов и создать нестабильность на Балканах — вице-премьер Сербии
- 13:32 09.10.2024
- Польша в ходе председательства в ЕС будет бороться за ужесточение миграционной политики
- 13:20 09.10.2024
- Франция приняла удар циклона «Кирк», в 34 департаментах введен экстренный уровень угрозы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать